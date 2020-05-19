morgan.JPG
ALEXANDER COUNTY SHERIFF'S OFFICE

A Stony Point man was charged with assault with a deadly weapon inflicting serious injury from an incident Saturday.

Michael James Morgan Jr., 30, was served the warrant by the Alexander County Sheriff’s Office while he was in custody at the county detention center. A magistrate set bond at $50,000.

Alexander Sheriff Chris Bowman, in a news release, said the incident that led to Morgan’s arrest occurred on York Road in the Stony Point community.

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Please keep it clean, turn off CAPS LOCK and don't threaten anyone. Be truthful, nice and proactive. And share with us - we love to hear eyewitness accounts.

Post a comment
Stop watching this discussion.