City of Statesville government offices will be closed on Monday, May 25, in observance of Memorial Day.

There will be no garbage collection on that day.

The revised schedule for the week of May 25-29 is as follows:

» Monday’s route will run on Tuesday;

» Tuesday and Wednesday routes will run Wednesday;

» Thursday and Friday routes will operate on the same schedule.

The revised schedule for commercial businesses with garbage cans or rollout containers is:

» Monday and Tuesday routes will be collected on Tuesday;

» Wednesday, Thursday, Friday and Saturday routes will run on a regular schedule.

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