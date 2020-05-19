...VERY HEAVY RAINFALL TO PRODUCE FLOODING ACROSS PARTS OF
WESTERN NORTH CAROLINA AND UPSTATE SOUTH CAROLINA THROUGH
THURSDAY...
.ROUND AFTER ROUND OF HEAVY RAIN SHOWERS AND THUNDERSTORMS WILL
MOVE THROUGH THE WESTERN CAROLINAS THROUGH WEDNESDAY NIGHT. THE
HEAVY RAINFALL THAT ALREADY FELL SINCE YESTERDAY MORNING, SOME
2 TO 4 INCHES IN A FEW PLACES, IS SETTING THE STAGE FOR FLOODING
TO DEVELOP THROUGH AT LEAST MID-WEEK AS ADDITIONAL PERIODS OF
HEAVY RAIN MOVE ACROSS THE REGION. RAPID RISES WILL CONTINUE TO
DEVELOP ALONG AREA STREAMS AND CREEKS, AND MAIN STEM RIVERS WILL
BE STEADILY ON THE RISE AS WELL. FLOODING MAY DEVELOP TODAY AND
LIKELY WORSEN IN MANY PLACES THROUGH THURSDAY.
...FLASH FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT THROUGH THURSDAY MORNING...
THE FLASH FLOOD WATCH CONTINUES FOR
* PORTIONS OF PIEDMONT NORTH CAROLINA AND UPSTATE SOUTH
CAROLINA, INCLUDING THE FOLLOWING AREAS, IN PIEDMONT NORTH
CAROLINA, ALEXANDER, CABARRUS, CATAWBA, CLEVELAND, DAVIE,
GASTON, IREDELL, LINCOLN, MECKLENBURG, ROWAN, AND UNION NC. IN
UPSTATE SOUTH CAROLINA, ANDERSON, CHEROKEE, CHESTER, GREATER
GREENVILLE, GREATER PICKENS, SPARTANBURG, UNION SC, AND YORK.
* THROUGH THURSDAY MORNING
* SEVERAL WAVES OF MODERATE TO HEAVY RAINFALL AND EMBEDDED
THUNDERSTORMS WILL RESULT IN ADDITIONAL RAINFALL TOTALS OF 2
TO 5 INCHES IN MANY LOCATIONS BY THURSDAY MORNING. RAINFALL
TOTALS UP TO 6 INCHES WILL BE POSSIBLE NEAR THE SOUTH
MOUNTAINS IN NORTH CAROLINA.
* RAPID RISES ABOVE BANKFULL ON STREAMS AND CREEKS MAY OCCUR,
ALONG WITH THE THREAT OF FLOODED ROADWAYS IN EMBEDDED
THUNDERSTORMS OR POCKETS OF HIGHER RAINFALL RATES. MAIN STEM
RIVER FLOODING MAY DEVELOP AS WELL DURING THE MID WEEK PERIOD,
AND PERHAPS PERSIST THROUGH LATE WEEK OR LONGER, ESPECIALLY
ALONG THE CATAWBA RIVER CHANNEL WHERE LONGER DURATION,
SIGNIFICANT FLOODING WILL BE POSSIBLE.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLASH FLOOD WATCH MEANS THAT CONDITIONS MAY DEVELOP THAT LEAD
TO FLASH FLOODING. FLASH FLOODING IS A VERY DANGEROUS SITUATION.
YOU SHOULD MONITOR LATER FORECASTS AND BE PREPARED TO TAKE ACTION
SHOULD FLASH FLOOD WARNINGS BE ISSUED.
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