Iredell Senior Center staff waited for seniors to drive up to receive books, puzzles and games.

Center Manager Brittany Swanson said she had hoped for good weather to spread the items out for seniors to peruse while following social distancing guidelines. With the overcast morning on Wednesday, staff set up in the covered entryway.

She said she tried to find activities someone could do alone, so those living by themselves wouldn’t feel excluded.

“I think they (seniors) are just happy to come to the facility and see people,” Swanson said.

The first person to come to the drive-thru didn’t want anything. He just wanted to talk. About 20 people showed up, which Swanson counted as a success, considering the weather.

The center will hold two more drive-thru events. The May 27 drive-thru will have a bakery theme, and the June 3 one will be a pet parade.

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