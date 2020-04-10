Silver Alert generic
Courtesy of N.C. Department of Public Safety

A Silver Alert has been issued for a missing man.

Francis Dewayne Roberts, 51, was last seen at 199 Prosperity Place, the North Carolina Department of Public Safety reported. Roberts is black, about 5-feet-4-inches tall and weighs 170 pounds. He has black hair and brown eyes and was last seen wearing a dark sweatshirt, dark pants and dress shoes.

Anyone with information is asked to contact the Statesville Police Department at 704-878-3406.

No picture of Roberts was released with the Silver Alert announcement.

Roberts is listed as endangered and has some cognitive impairment.

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