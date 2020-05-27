...HEAVY RAINFALL EXPECTED ACROSS THE INTERSTATE-77 CORRIDOR OF
NORTH CAROLINA THIS AFTERNOON AND EVENING...
.A WEAK TROPICAL DISTURBANCE WILL TRACK NORTH ACROSS THE CENTRAL
CAROLINAS TODAY. THIS WILL BRING A ROUND OF MODERATE TO HEAVY RAIN
ACROSS PORTIONS OF THE NORTH CAROLINA PIEDMONT THIS AFTERNOON AND
EVENING. WITH THE GROUND STILL NEARLY SATURATED AND STREAM LEVELS
ELEVATED, THIS RAINFALL WILL CAUSE RAPID STREAM RISES AND COULD
LEAD TO FLASH FLOODING.
...FLASH FLOOD WATCH IN EFFECT FROM NOON EDT TODAY THROUGH LATE
TONIGHT...
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN GREENVILLE-SPARTANBURG HAS ISSUED
A
* FLASH FLOOD WATCH FOR A PORTION OF PIEDMONT NORTH CAROLINA,
INCLUDING THE FOLLOWING AREAS, CABARRUS, DAVIE, IREDELL,
MECKLENBURG, ROWAN, AND UNION NC.
* FROM NOON EDT TODAY THROUGH LATE TONIGHT
* A ROUND OF MODERATE TO HEAVY RAINFALL IS EXPECTED TO DEVELOP
THIS AFTERNOON, SPREADING IN SOUTH TO NORTH FROM THE CHARLOTTE
METRO AREA TO NORTHWEST PIEDMONT. RAINFALL TOTALS OF 1 TO 3
INCHES ARE POSSIBLE IN A FAIRLY SHORT PERIOD OF TIME, WITH
LOCALLY HIGHER AMOUNTS POSSIBLE. THIS RAINFALL WILL COMBINE
WITH ALREADY NEARLY SATURATED SOILS TO CAUSE RAPID STREAM RISES
AND THREAT OF FLASH FLOODING.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLASH FLOOD WATCH MEANS THAT CONDITIONS MAY DEVELOP THAT LEAD
TO FLASH FLOODING. FLASH FLOODING IS A VERY DANGEROUS SITUATION.
YOU SHOULD MONITOR LATER FORECASTS AND BE PREPARED TO TAKE ACTION
SHOULD FLASH FLOOD WARNINGS BE ISSUED.
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