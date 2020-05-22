THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN GREENVILLE-SPARTANBURG HAS EXTENDED
THE
* FLOOD ADVISORY FOR...
NORTH CENTRAL CATAWBA COUNTY IN THE PIEDMONT OF NORTH CAROLINA...
WEST CENTRAL IREDELL COUNTY IN THE PIEDMONT OF NORTH CAROLINA...
* UNTIL 445 PM EDT FRIDAY.
* AT 659 AM EDT, RAINFALL ACCUMULATIONS OF 4-8 INCHES SINCE MONDAY
OVER THE HEADWATERS OF THE CATAWBA RIVER AND ASSOCIATED
TRIBUTARIES HAS CAUSED HIGH FLOWS ALONG THE CATAWBA RIVER. AS THE
FLOODWAVE PASSES THROUGH THE CATAWBA RESERVOIR CHAIN, POOL
ELEVATIONS WILL RISE AND FALL IN SUCCESSION. DUKE ENERGY IS
AGGRESSIVELY MOVING WATER THROUGH THE RIVER SYSTEM IN ORDER TO
MANAGE THE HEAVY RAINFALL. AS A RESULT, LOOKOUT SHOALS LAKE IS
ABOVE FULL POOL AND WATER IS SPILLING OVER THE DAM. LAKE LEVELS
ARE CURRENTLY ABOVE MINOR FLOOD STAGE. THEREFORE, A FLOOD
ADVISORY REMAINS IN EFFECT FOR NUISANCE FLOODING THROUGH AT LEAST
MID-AFTERNOON OR UNTIL THE FLOODWAVE HAS PASSED.
* AS OF 635 AM, LOOKOUT SHOALS LAKE IS AT 103.2 FEET.
ACTION/ADVISORY STAGE: 102.00 FEET
MINOR FLOOD STAGE: 103.00 FEET
FORECAST: DUKE ENERGY PROJECTS THE
POOL SHOULD STAY BELOW 104 FEET. LOOKOUT SHOALS LAKE COULD RECEDE
BELOW 102.0 FEET LATER TODAY.
IMPACTS: AT 103.0 FEET...SIGNIFICANT INUNDATION OF LOW-LYING AREAS
INCLUDING RESIDENTIAL YARDS, DOCKS, AND BOAT-LAUNCH AREAS IS
ONGOING AROUND LOOKOUT SHOALS LAKE.
AT 103.5 FEET...ELECTRICITY MAY NEED TO BE TURNED OFF SHORTLY FOR
A FEW HOMES IN THE CARPENTERS COVE COMMUNITY AS WATER APPROACHES
ELECTRICAL BOXES NEAR HOMES. CRAWL SPACE FLOODING AT 4867 LONGFIELD
ST IS IMMINENT.
* FOR MORE INFORMATION ON LAKE LEVELS, PROJECTIONS, OR DAM RELEASES,
PEOPLE ARE ENCOURAGED TO VISIT HTTP://LAKES.DUKE-ENERGY.COM OR
CALL 1-800-829-5253.
* RESIDENTS ALONG LOOKOUT SHOALS LAKE SHOULD CONTACT CATAWBA COUNTY
EMERGENCY MANAGEMENT TO UPDATE THEIR CONTACT INFORMATION USING THE
FOLLOWING DIRECT LINK TO THEIR COMMUNITY ALERT SYSTEM WEB PAGE AT:
WWW.CATAWBACOUNTYNC.GOV/ONLINE-SERVICES/COMMUNITY-ALERT-SYSTEM/
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
ONLY WHEN IT IS SAFE TO DO SO, PLEASE REPORT FLOODWATERS OR
LANDSLIDES FLOWING OVER ROADS OR THREATENING PROPERTY TO THE NATIONAL
WEATHER SERVICE BY CALLING TOLL-FREE, 1, 800, 2 6 7, 8 1 0 1, BY
POSTING ON OUR FACEBOOK PAGE, OR VIA TWITTER USING HASHTAG NWSGSP.
YOUR MESSAGE SHOULD DESCRIBE THE EVENT AND THE SPECIFIC LOCATION
WHERE IT OCCURRED, INCLUDING ROADWAYS, NEARBY CROSS STREETS, STREAM
NAMES, AND OTHER LANDMARKS.
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