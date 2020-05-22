THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
202 IN EFFECT UNTIL 8 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS
IN GEORGIA THIS WATCH INCLUDES 6 COUNTIES
IN NORTHEAST GEORGIA
ELBERT FRANKLIN HABERSHAM
HART RABUN STEPHENS
IN NORTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 14 COUNTIES
IN PIEDMONT NORTH CAROLINA
CABARRUS CATAWBA CLEVELAND
DAVIE GASTON IREDELL
LINCOLN MECKLENBURG ROWAN
UNION NC
IN WESTERN NORTH CAROLINA
BURKE MCDOWELL POLK
RUTHERFORD
IN SOUTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 12 COUNTIES
IN UPSTATE SOUTH CAROLINA
ABBEVILLE ANDERSON CHEROKEE
CHESTER GREENVILLE GREENWOOD
LAURENS OCONEE PICKENS
SPARTANBURG UNION SC YORK
THIS INCLUDES THE CITIES OF ABBEVILLE, ADVANCE, ANDERSON,
ASHFORD, BALDWIN, BEREA, BLACKSTOCK, BOYDVILLE, CALHOUN FALLS,
CANON, CATAWBA, CHARLOTTE, CHESTER, CLARKESVILLE, CLAYTON,
CLEMSON, CLINTON, COLUMBUS, CONCORD, CORNELIA, CORNWELL, CROUSE,
DACUSVILLE, DEMOREST, DYSARTSVILLE, EASLEY, ELBERTON, FARMINGTON,
FERO, FOREST CITY, FORK CHURCH, FORK SHOALS, FORTSONIA,
FRANKLIN SPRINGS, GAFFNEY, GASTONIA, GLENWOOD, GREAT FALLS,
GREENVILLE, GREER, GUMLOG, HARTWELL, HICKORY, HOLLYWOOD,
HUNTERSVILLE, INDIAN TRAIL, KANNAPOLIS, KINGS MOUNTAIN, LAURENS,
LAVONIA, LINCOLNTON, MARION, MATTHEWS, MAULDIN, MIDDLETON,
MILL SPRING, MOCKSVILLE, MONARCH MILLS, MONROE, MOORESVILLE,
MORGANTON, MOUNTAIN CITY, MOUNTAIN REST, NEBO, NEWTON,
NINETY SIX, NUBERG, OAKWAY, PINE MOUNTAIN, PLEASANT GROVE,
REED CREEK, ROCK HILL, ROYSTON, RUCKERSVILLE, RUTHERFORDTON,
SALISBURY, SALUDA, SENECA, SHELBY, SIMPSONVILLE, SPARTANBURG,
SPINDALE, ST. STEPHENS, STATESVILLE, SUGAR HILL, TAYLORS, TOCCOA,
TRINITY, TRYON, UNION, VALDESE, WALHALLA, WARE SHOALS,
WEDDINGTON, AND WESTMINSTER.
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