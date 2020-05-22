Letters to the Editor

Thank you for printing Kay Parker’s “A Prayer for Peace during the Pandemic” and Joe Hudson’s “Quarantined in a Cozy Townhouse Bunker” in the Sunday issue, and then the entire page on 4A on Wednesday could not have been better. The Letter to the Editor from Joe Sinclair, the article by John Hood and the one by Salena Zito with the picture of Ron Neccial with a nice smile on his face helped me have a pleasant day.

Lois Tucker

Statesville

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