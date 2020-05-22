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We should be in prayer every day for our President and his administration.

My first thoughts in reading the letter by Gibby Jenkins (5-20-20) is that this guy’s gotta be a diehard “Never Trumper.”

Seriously, any person with a smidgen of truth in their veins could not deny the fact that President Trump has fulfilled most all of his campaign promises. His record in that regard is unprecedented to say the least.

Also, any person who has their eyes open to the actual truth would know that our president only “fights back” when falsely accused, which is an almost daily event from the left-wing progressive Democrats, those Republicans who should have been Democrats and their media pups.

And lastly I would challenge any person to stand and state that President Trump has not and is not working for the good of all the people.

Don Ledbetter

Statesville

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