The Friends of the Mooresville Public Library is donating high quality equipment for live or in person video programming by the library. Library Director Marian Lytle said, “We do not anticipate having in-house programming until late summer at the earliest. Our aim is to offer in person programming so that people can participate and enjoy in their own homes now. This video equipment will facilitate our reaching as many of our patrons as possible. Our highest priority is to enable the public to continue to benefit from the talent and knowledge of our creative and dedicated staff.”

The Friends of the Library supports the Mooresville Public Library with programs and services. For more information about membership, go to friendsofmplnc@gmail.com.

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