THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
168 IN EFFECT UNTIL 11 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING
AREAS
IN NORTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 21 COUNTIES
IN PIEDMONT NORTH CAROLINA
ALEXANDER CABARRUS CATAWBA
CLEVELAND DAVIE GASTON
IREDELL LINCOLN MECKLENBURG
ROWAN UNION NC
IN WESTERN NORTH CAROLINA
BUNCOMBE BURKE CALDWELL
HAYWOOD HENDERSON JACKSON
MCDOWELL POLK RUTHERFORD
TRANSYLVANIA
IN SOUTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 12 COUNTIES
IN UPSTATE SOUTH CAROLINA
ABBEVILLE ANDERSON CHEROKEE
CHESTER GREENVILLE GREENWOOD
LAURENS OCONEE PICKENS
SPARTANBURG UNION SC YORK
THIS INCLUDES THE CITIES OF ABBEVILLE, ADVANCE, ANDERSON,
ASHEVILLE, ASHFORD, BEREA, BETHLEHEM, BLACKSTOCK, BREVARD,
CALHOUN FALLS, CANTON, CATAWBA, CEDAR MOUNTAIN, CHARLOTTE,
CHESTER, CLEMSON, CLINTON, COLUMBUS, CONCORD, CORNWELL,
COVE CREEK, CROUSE, CRUSO, CULLOWHEE, DACUSVILLE, DANA,
DYSARTSVILLE, EASLEY, EAST FLAT ROCK, ELLENDALE, ETOWAH,
FARMINGTON, FERO, FLETCHER, FOREST CITY, FORK CHURCH,
FORK SHOALS, GAFFNEY, GASTONIA, GLENWOOD, GRANITE FALLS,
GREAT FALLS, GREENVILLE, GREER, HENDERSONVILLE, HICKORY,
HIDDENITE, HUNTERSVILLE, INDIAN TRAIL, KANNAPOLIS, KINGS CREEK,
KINGS MOUNTAIN, LAURENS, LENOIR, LINCOLNTON, LITTLE RIVER,
MARION, MATTHEWS, MAULDIN, MILL SPRING, MILLERSVILLE, MOCKSVILLE,
MONARCH MILLS, MONROE, MOORESVILLE, MORGANTON, MOUNTAIN REST,
NEBO, NEWTON, NINETY SIX, OAKWAY, PATTERSON, PLEASANT GROVE,
ROCK HILL, RUTHERFORDTON, SALISBURY, SALUDA, SAWMILLS, SENECA,
SHELBY, SIMPSONVILLE, SPARTANBURG, SPINDALE, ST. STEPHENS,
STATESVILLE, STONY POINT, SUGAR HILL, SYLVA, TAYLORS,
TAYLORSVILLE, TRINITY, TRYON, TUCKASEGEE, TUXEDO, UNION, VALDESE,
WALHALLA, WARE SHOALS, WATERVILLE, WAYNESVILLE, WEDDINGTON,
AND WESTMINSTER.
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