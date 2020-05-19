crash

Traffic backed up on I-77 after the crash. 

 LEANNA DUNLAP / STATESVILLE RECORD & LANDMARK

A tractor trailer jackknifed into a wooded area on I-77 northbound this morning, backing up traffic for an extended period.

The incident happened just north of mile marker 49 near the Garner Bagnal exit prior to noon.

Traffic was backed up past the 45-mile marker.

The driver of the tractor-trailer suffered only minor injuries.

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