...VERY HEAVY RAINFALL TO PRODUCE FLOODING ACROSS PARTS OF
WESTERN NORTH CAROLINA AND UPSTATE SOUTH CAROLINA THROUGH
THURSDAY...
.RAINFALL COVERAGE AND INTENSITY WILL RAMP BACK UP LATE TONIGHT
INTO WEDNESDAY IN RESPONSE TO A STRENGTHENING MOIST FETCH OFF OF
THE ATLANTIC OCEAN. ROUNDS OF HEAVY RAIN WITH EMBEDDED
THUNDERSTORMS ARE EXPECTED TO CONTINUE INTO WEDNESDAY NIGHT.
WIDESPREAD ADDITIONAL RAINFALL OF 2 TO 4 INCHES ON TOP OF LOCALLY
4 PLUS INCHES THAT HAVE ALREADY FALLEN WILL SET THE STAGE FOR NEW
FLOODING TO DEVELOP ACROSS LOW LYING AREAS INCLUDING NEAR STREAMS,
CREEKS AND MAIN STEM RIVERS.
...FLASH FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT THROUGH THURSDAY MORNING...
THE FLASH FLOOD WATCH CONTINUES FOR
* PORTIONS OF PIEDMONT NORTH CAROLINA AND UPSTATE SOUTH
CAROLINA, INCLUDING THE FOLLOWING AREAS, IN PIEDMONT NORTH
CAROLINA, ALEXANDER, CABARRUS, CATAWBA, CLEVELAND, DAVIE,
GASTON, IREDELL, LINCOLN, MECKLENBURG, ROWAN, AND UNION NC. IN
UPSTATE SOUTH CAROLINA, ANDERSON, CHEROKEE, CHESTER, GREATER
GREENVILLE, GREATER PICKENS, SPARTANBURG, UNION SC, AND YORK.
* THROUGH THURSDAY MORNING
* SEVERAL WAVES OF MODERATE TO HEAVY RAINFALL AND EMBEDDED
THUNDERSTORMS WILL RESULT IN ADDITIONAL RAINFALL TOTALS OF 2 TO
LOCALLY 5 INCHES IN MANY LOCATIONS BY THURSDAY MORNING.
* RAPID RISES ABOVE BANKFULL ON STREAMS AND CREEKS MAY OCCUR,
ALONG WITH THE THREAT OF FLOODED ROADWAYS IN EMBEDDED
THUNDERSTORMS OR POCKETS OF HIGHER RAINFALL RATES. MAIN STEM
RIVER FLOODING MAY DEVELOP AS WELL DURING THE MID WEEK PERIOD,
AND PERHAPS PERSIST THROUGH LATE WEEK OR LONGER, ESPECIALLY
ALONG THE CATAWBA RIVER CHANNEL WHERE LONGER DURATION,
SIGNIFICANT FLOODING WILL BE POSSIBLE.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLASH FLOOD WATCH MEANS THAT CONDITIONS MAY DEVELOP THAT LEAD
TO FLASH FLOODING. FLASH FLOODING IS A VERY DANGEROUS SITUATION.
YOU SHOULD MONITOR LATER FORECASTS AND BE PREPARED TO TAKE ACTION
SHOULD FLASH FLOOD WARNINGS BE ISSUED.
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