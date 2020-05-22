THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN GREENVILLE-SPARTANBURG HAS EXTENDED
THE
* FLOOD ADVISORY FOR...
NORTH CENTRAL CATAWBA COUNTY IN THE PIEDMONT OF NORTH CAROLINA...
WEST CENTRAL IREDELL COUNTY IN THE PIEDMONT OF NORTH CAROLINA...
* UNTIL 445 AM EDT SATURDAY.
* AT 436 PM EDT, RAINFALL ACCUMULATIONS OF 4-8 INCHES SINCE MONDAY
OVER THE HEADWATERS OF THE CATAWBA RIVER AND ASSOCIATED
TRIBUTARIES HAS CAUSED HIGH FLOWS ALONG THE CATAWBA RIVER. AS THE
FLOODWAVE PASSES THROUGH THE CATAWBA RESERVOIR CHAIN, POOL
ELEVATIONS WILL RISE AND FALL IN SUCCESSION. DUKE ENERGY IS
AGGRESSIVELY MOVING WATER THROUGH THE RIVER SYSTEM IN ORDER TO
MANAGE THE HEAVY RAINFALL. AS A RESULT, LOOKOUT SHOALS LAKE IS
ABOVE FULL POOL AND WATER IS SPILLING OVER THE DAM. LAKE LEVELS
ARE CURRENTLY ABOVE ACTION/ADVISORY STAGE BUT THE PEAK OF THE
FLOODWAVE HAS PASSED AND CONDITIONS WILL CONTINUE TO GRADUALLY
IMPROVE. THEREFORE, A FLOOD ADVISORY REMAINS IN EFFECT FOR
NUISANCE FLOODING THROUGH AT LEAST TONIGHT OR UNTIL THE LAKE FALLS
BELOW ACTION/ADVISORY STAGE.
* AS OF 300 PM, LOOKOUT SHOALS LAKE IS AT 102.4 FEET AND FALLING
SLOWLY.
ACTION/ADVISORY STAGE: 102.00 FEET
MINOR FLOOD STAGE: 103.00 FEET
FORECAST: LOOKOUT SHOALS LAKE COULD RECEDE BELOW 102.0 FEET LATER
TONIGHT.
IMPACTS: BETWEEN 102 AND 103.0 FEET...SIGNIFICANT INUNDATION OF
LOW-LYING AREAS INCLUDING RESIDENTIAL YARDS, DOCKS, AND BOAT-LAUNCH
AREAS IS ONGOING AROUND LOOKOUT SHOALS LAKE.
* FOR MORE INFORMATION ON LAKE LEVELS, PROJECTIONS, OR DAM RELEASES,
PEOPLE ARE ENCOURAGED TO VISIT HTTP://LAKES.DUKE-ENERGY.COM OR
CALL 1-800-829-5253.
* RESIDENTS ALONG LOOKOUT SHOALS LAKE SHOULD CONTACT CATAWBA COUNTY
EMERGENCY MANAGEMENT TO UPDATE THEIR CONTACT INFORMATION USING THE
FOLLOWING DIRECT LINK TO THEIR COMMUNITY ALERT SYSTEM WEB PAGE AT:
WWW.CATAWBACOUNTYNC.GOV/ONLINE-SERVICES/COMMUNITY-ALERT-SYSTEM/
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
BOATERS, FISHERMEN, KAYAKERS, AND OTHER LAKE USERS ARE ENCOURAGED TO
EXERCISE CAUTION DURING ELEVATED LAKE LEVELS AND DOWNSTREAM
RELEASES. AVOID AREAS ALONG THE STREAM BELOW DAMS RELEASING WATER.
CAMPERS AND OTHER RESIDENTS ALONG THE LAKESHORE MUST BE PREPARED TO
RETREAT TO HIGHER GROUND IF LAKE LEVELS CONTINUE TO RISE.
STAY WEATHER AWARE AND MONITOR LAKE LEVELS CLOSELY.
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