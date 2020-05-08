...FROST ADVISORY IN EFFECT FROM MIDNIGHT TONIGHT TO 10 AM EDT
SATURDAY...
...FREEZE WATCH IN EFFECT FROM LATE SATURDAY NIGHT THROUGH SUNDAY
MORNING...
* WHAT...FOR THE FROST ADVISORY, TEMPERATURES AS LOW AS 36 WILL
RESULT IN FROST FORMATION. FOR THE FREEZE WATCH, SUB-FREEZING
TEMPERATURES AS LOW AS 31 POSSIBLE.
* WHERE...ALEXANDER, IREDELL, DAVIE, GREATER CALDWELL, GREATER
BURKE AND EASTERN MCDOWELL COUNTIES.
* WHEN...FOR THE FROST ADVISORY, FROM MIDNIGHT TONIGHT TO 10 AM
EDT SATURDAY. FOR THE FREEZE WATCH, FROM LATE SATURDAY NIGHT
THROUGH SUNDAY MORNING.
* IMPACTS...FROST AND FREEZE CONDITIONS COULD KILL CROPS, OTHER
SENSITIVE VEGETATION AND POSSIBLY DAMAGE UNPROTECTED OUTDOOR
PLUMBING.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
TAKE STEPS NOW TO PROTECT TENDER PLANTS FROM THE COLD. TO PREVENT
FREEZING AND POSSIBLE BURSTING OF OUTDOOR WATER PIPES THEY SHOULD
BE WRAPPED, DRAINED, OR ALLOWED TO DRIP SLOWLY. THOSE THAT HAVE
IN-GROUND SPRINKLER SYSTEMS SHOULD DRAIN THEM AND COVER ABOVE-
GROUND PIPES TO PROTECT THEM FROM FREEZING.
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